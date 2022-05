“Protocollo di legalità” tra Prefettura e Ance

Il prossimo 4 maggio alle 10, nei locali della Prefettura di Agrigento, sarà sottoscritto tra il Prefetto, Maria Rita Cocciufa ed il Presidente provinciale ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili, Carmelo Salamone il protocollo attuativo, per la provincia di Agrigento, del Protocollo di Legalità siglato il 4 agosto 2021 tra il Ministero dell’Interno e l’Associazione Nazionale Costruttori Edili – ANCE Nazionale. Il Protocollo è finalizzato a rafforzare la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti stipulati dalle imprese associate aderenti al Protocollo con i rispettivi fornitori di beni e servizi ed esecutori di lavori operanti nei settori di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa; ciò al fine di dotare le imprese – anche nei rapporti tra soggetti privati – di regole per disciplinare la scelta responsabile dei propri fornitori e subappaltatori attraverso la preventiva verifica di iscrizione degli stessi nelle “white list” e nell’Anagrafe antimafia degli esecutori. “Con il protocollo vengono stabilite-scrivono dalla Prefettura- le modalità di accreditamento, accesso ed utilizzo degli utenti al Sistema Informativo per la richiesta di rilascio della documentazione antimafia e definite le Linee Guida per l’adesione delle imprese al citato Protocollo di Legalità. Sono, inoltre, previste attività di supporto, promozione, sensibilizzazione ed approfondimento al fine di diffondere la cultura della legalità ed aumentare la trasparenza nel settore edilizio che, in questo periodo, risulta favorito da bonus fiscali e dall’avvio dei cantieri pubblici previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza”. All’incontro parteciperanno i Rappresentanti delle Forze di Polizia e della Direzione Investigativa Antimafia ed il Direttore provinciale ANCE, Francesco Mossuto.