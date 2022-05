“Emporio Sicilia arte & natura”: una esposizione di prodotti alimentari al Caos e in piazza Moro

Per quattro giorni, il 7 e l’8 maggio in piazzale Caos e poi il 28 e 29 maggio, per la prima volta in piazza Aldo Moro (Porta di Ponte, inizio via Atenea) verrà allestita una esposizione di prodotti agricoli, agroalimentari, biologici provenienti direttamente dai produttori, ma anche artigianali, creativi e solidali. L’evento, promosso dall’associazione Culturale “Il Cerchio”, Gestore del Parco Letterario “Luigi Pirandello”, patrocinato dall’Assessorato Regionale All’agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, realizzato in collaborazione con il Comune di Agrigento e gli altri Enti Locali titolari del Parco Letterario, verrà presentato domani, 3 maggio alle 10,30, nella stanza del sindaco, a Palazzo dei Giganti. “Considerato il momento di crisi- dicono gli organizzatori- acuito dalla pandemia, eccezionalmente quest’anno la partecipazione alla manifestazione per gli espositori sarà gratuita, così come anche l’ingresso dei visitatori sarà libero.

L’obiettivo è quello di promuovere e far conoscere i prodotti agricoli legati al territorio valorizzando identità, storia e cultura siciliana, offrendo un momento di svago e aggregazione che possa far ripartire il commercio”.