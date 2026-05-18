Protesta del personale Asacom davanti alla Prefettura di Agrigento. Il sit-in è stato organizzato dal Movimento per l’internalizzazione e la stabilizzazione degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione (Misaac). Hanno partecipato gruppi di operatori provenienti dall’Agrigentino e anche da altre province siciliane. Nel mirino una retribuzione poco dignitosa, i ritardi nell’inizio del servizio e nei pagamenti.

Per questo, chiedono un congruo inquadramento contrattuale con la stabilizzazione e una maggiore tutela delle loro condizioni di lavoro.

Gli assistenti all’autonomia e alle comunicazioni (Asacom) che, per conto di cooperative sociali, svolgono prestazioni nelle scuole per favorire l’integrazione e l’inclusione degli studenti con disabilità lamentano anche il sistema della retribuzione che è a cottimo e che, per esempio, non assicura un reddito durante i periodi delle festività, nei giorni dove negli istituti si svolgono assemblee e nel corso della stagione estiva quando le scuole sono chiuse per le vacanze.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp