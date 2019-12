Prostituzione in locale notturno, quattro condanne e due assoluzioni

Dopo dieci anni dal blitz, è stata emessa la sentenza su un giro di prostituzione nel locale notturno “Antheo” di Licata. Emesse quattro condanne e due assoluzioni. Per un settimo imputato è sopraggiunta la prescrizione.

Il collegio di giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento (presidente Giuseppe Miceli, con a latere Antonio Genna e Vincenzo Ricotta), ha inflitto pena a 8 anni di reclusione a carico di Mario Zirafi, 46 anni, di Licata (il pubblico ministero Chiara Bisso aveva chiesto la condanna a tredici anni di reclusione); 7 anni per Michelangelo Saporito, 49 anni, di Caltanissetta; 5 anni per Gicu Radu, 38 anni, originario della Romania ma residente a Licata; 3 anni per Elisabetta Agata Adorna, 46 anni, di Catania.