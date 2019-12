10 anni Agrigento oggi: è grande festa al Circolo Empedocle

Grandi festeggiamenti quelli tenutisi questa sera presso il Circolo Empedocleo di Agrigento per i 10 anni di Agrigento Oggi.

A presentare l’evento la giornalista Margherita Trupiano, noto volto di Tva, la quale ha magistralmente diretto la cerimonia di apertura condividendo con gli ospiti presenti questi 10 anni di evoluzione del giornalismo e del giornale Agrigento Oggi, diretto dal Direttore Responsabile Domenico Vecchio.

Tra gli interventi e i messaggi di auguri al giornale quelli di Totò Fucà che ha ripercorso un decennio di notizie e di cronaca della città di Agrigento attraverso gli articoli e le inchieste fatte dal giornale.

Immancabili i saluti del primo cittadino Lillo Firetto, il quale ha parlato della difficile situazione dell’editoria, soprattutto di quella delle redazioni siciliane (prossime alla chiusura).

“Abbiamo sempre più necessità – dice Firetto – di una buona attività di comunicazione. Sono contento – aggiunge – di partecipare al compleanno di questa testata, poiché in questi anni si è distinta partecipando attivamente nei processi di crescita cittadina. Come la nascita delle iniziative Fotografa San Calogero e Fotografa il Mandorlo in Fiore”.

A seguire è intervenuta la direttrice del Centro Commerciale Città dei Templi, sponsor della testata, che ha definito Agrigento Oggi grande punto di riferimento per la promozione delle attività del polo commerciale.

Agli auguri al giornale sono seguiti momenti di riflessione da parte della categoria giornalistica ospitata alla serata. Fra questi le analisi di Franco Di Mare, penna de La Sicilia, che ha definito il giornale di Vecchio capace di stimolare il mestiere del giornalista, per la sua condotta sempre retta e corretta; di Don Diego Acquisto che ha parlato del bisogno di restituire dignità al mestiere dando un contributo a molti dei professionisti che ogni giorno collaborano per assicurare un’adeguata copertura all’informazione.

Della stessa idea è il direttore di La Sicilia Stelio Zaccaria, il quale nel fare una disamina dei cambiamenti subiti all’interno del giornalismo, ne denuncia uno stato assai precario. “L’informazione non ce la fa più a mantenersi. Dobbiamo unire le forze e riflettere insieme come categoria” conclude.

Al termine dei festeggiamenti il direttore del giornale Domenico Vecchio, col suo staff e tutti gli ospiti presenti hanno brindato ai 10 anni della testata con le bollicine di Firriato Saint Germain Doux e con le varietà di di panettone artigianale Bonfissuto.