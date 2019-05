Proseguono i lavori di pulizia spazi verdi nelle scuole di Aragona, l’assessore Morreale: “Fatti, non chiacchiere”.

Proseguono i lavori di pulizia, taglio dell’erba e potatura degli spazi verdi nelle scuole di Aragona, da parte della ditta SEA incaricata dall’amministrazione comunale, presieduta dal Sindaco Giuseppe Pendolino, e predisposti dall’assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Morreale. Il personale della SEA è intervenuto presso l’istituto “Capuana”, la scuola media “Petruzzella”, l’asilo nido e la scuola materna “Nuova Europa”. “Gli interventi di pulizia proseguiranno anche nei prossimi giorni con l’obiettivo di consentire ai bambini e agli alunni di recarsi ed usufruire degli spazi verdi presenti nei plessi scolastici di Aragona in tutta tranquillità”, commenta l’assessore Francesco Morreale che poi aggiunge: “Siamo l’Amministrazione del fare e non delle chiacchiere, come dimostrano i numerosi interventi sull’intero territorio di Aragona, nonostante il Comune viva una grave una situazione economica ed è difficile garantire i servizi primari”.