Ad Agrigento la “Cena con l’autore” Carmelo Sardo

Prende corpo anche ad Agrigento un’iniziativa cultural-gastronomica che in molte altre città italiane è già stata avviata con successo. Si tratta delle cosiddette <Cene letterarie>, incontri con un autore di libri in cui si discute dentro e attorno ai temi proposti nei romanzi e poi si mangia e si beve insieme al protagonista della serata. Lo scenario è ovviamente un ristorante. Nel caso di Agrigento il ristorante che ospita il primo incontro è <Villa Majisa> di Agrigento, al villaggio Mosè, e l’autore protagonista è lo scrittore e giornalista agrigentino Carmelo Sardo. L’iniziativa è organizzata da <Villa Majisa> dei titolari Massimo Balistreri e Giuseppe Moscato, e dalla libreria <Il mercante di libri> di Alessandro Accurso Tagano. Dopo aver parlato e dibattuto sui libri di Sardo, ci sarà una ricca cena a buffet con ottimi vini locali e ogni partecipante avrà anche la possibilità di portarsi a casa uno dei libri dell’autore, a scelta. L’appuntamento è per giovedì 16 maggio dalle ore 19. Chiunque volesse partecipare dovrà necessariamente prenotare telefonando ai numeri 380.3810095 – 329.9712617.