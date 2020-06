Proprietà intellettuale: cos’è e perché è importante che tu la protegga

Il termine “proprietà intellettuale” si riferisce ad una serie di norme e principi giuridici i quali hanno come fine la tutela delle iniziative nate dall’ingegno e dall’inventiva umana.

Fondandosi su questi principi fondamentali, la legge è in grado di poter fornire delle garanzie di un diritto esclusivo per quanto riguarda lo sfruttamento delle proprie invenzioni o creazioni a creatori e inventori. Oltre a questo, li aiuta con alcuni strumenti legali per poter difendere queste opere da possibili abusi di soggetti non autorizzati.

Proprietà intellettuale: cos’è nello specifico?

Essere in possesso della proprietà intellettuale significa, in poche parole, essere proprietari di un’idea, di un progetto, nato da un’intuizione, una manifestazione intellettuale.

Questo progetto, che può avere una paternità indi duale o può derivare da un lavoro di gruppo, può portare all’elaborazione di una teoria oppure alla realizzazione di un nuovo prodotto.

In altre parole, la proprietà intellettuale può essere paragonata ad una sorta di riconoscimento, di un premio, che viene attribuito all’attività creativa umana.

Le aree principali della proprietà intellettuale

La proprietà intellettuale può differenziarsi in:

diritto d’autore: che protegge le espressioni artistiche

copyright: che si occupa soprattutto degli introiti economici che derivano dalla detenzione dei diritti sul prodotto

proprietà industriale: mirata a tutelare marchi depositati, brevetti e segni distintivi

Per quanto riguarda il diritto d’autore, questo viene riconosciuto attraverso il riconoscimento dei diritti morali legati alla paternità dell’opera ma anche con gli introiti economici che l’autore ricava dalla vendita-utilizzo della stessa, e che variano a seconda della natura dell’opera.

Differenze tra copyright e diritto d’autore

Anche se i due termini vengono usati spesso come sinonimi, questi in realtà fanno riferimento a due sfere ben distinte:

copyright – tutela soprattutto gli aspetti di tipo economico economici fissando i diritti di riproduzione dell’opera. Coloro che ottengono il copyright possono decidere di gestire come meglio ritengono, ed in maniera totalmente autonoma, i diritti sulle proprie opere;

diritto d’autore – fa riferimento agli stessi aspetti ma ponendo una maggiore attenzione sui diritti morali di autore. Infatti, nel caso in cui si decida di cedere i propri diritti economici sull’opera, l’acquirente ha comunque l’obbligo di citare il nome del creatore. In caso contrario, il rischio è quello di una sanzione economica ingente.

La proprietà industriale

Discorso diverso, invece, deve esser fatto per quanto riguarda la proprietà industriale, la quale gode di una specifica tutela legale. Vi è, infatti, un codice della proprietà industriale al quale è necessario attenersi.

Secondo il codice, la proprietà industriale comprende:

invenzioni

marchi e gli altri segni distintivi

disegni

le indicazioni geografiche

modelli

informazioni aziendali di natura riservata

topografie dei prodotti

La proprietà industriale viene protetta con il riconoscimento dell’invenzione, il quale viene garantito dalla registrazione del marchio e dei brevetti.

Registrare la proprietà intellettuale: i brevetti

Per poter tutelare la proprietà intellettuale di un prodotto è necessario presentare il proprio brevetto presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi presso il Ministero dello Sviluppo Economico. A questo proposito, ricordiamo che è preferibile che i propri brevetti siano presentati in più lingue, possibilmente rivolgendosi ad agenzie esperte in traduzione di brevetti e proprietà intellettuale-industriale. Questo risulterà particolarmente utile affinché il proprio prodotto sia tutelato in tutta Europa ed in altre aree del mondo. Allo stesso tempo, è bene fare attenzione che non sia già presente un marchio registrato simile o uguale.

Perché proteggere la proprietà intellettuale

E’ estremamente importante tutelare la proprietà intellettuale dal momento che, se questa viene violata, si può andare incontro a gravi conseguenze di natura penale.

In particolare, ricordiamo che la pirateria (ovvero la riproduzione non autorizzata di opere protette da diritto d’autore) e la contraffazione (ossia la fabbricazione di repliche di un prodotto originale, aventi un marchio identico a quello del prodotto originale) costituiscono un reato sanzionabile con una sanzione pecuniaria che può arrivare fino al 150 mila euro ed il carcere, fino a 6 anni.