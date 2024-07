Sarà inaugurato venerdì 26 luglio, dopo il restyling, il nuovo anfiteatro comunale di Montevago. La riqualificazione dello spazio teatrale in Piazza della Repubblica è stata resa possibile da un finanziamento dell’assessorato regionale ai Beni culturali dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020.

L’intervento, da oltre 200 mila euro, era stato proposto dal comune di Montevago nell’ambito del bando per la ristrutturazione, il restauro, l’innovazione tecnologica, la messa a norma e il ripristino dell’agibilità e della fruibilità di sedi dello spettacolo di proprietà pubblica e privata.

In particolare, si è proceduto con la riqualificazione dell’anfiteatro comunale, che ha una capienza di 620 posti, con la ristrutturazione della copertura, della facciata, dei servizi igienici e anche con interventi per garantire l’accessibilità ai diversamente abili e per il risparmio energetico. L’anfiteatro è stato dotato di pannelli fonoassorbenti e poltrone acustiche innovative.

Venerdì 26 luglio, dopo l’inaugurazione prevista alle ore 20:30, il sipario si alzerà alle 21 con il musical “La giara”, a cura del Teatro Stabile Nisseno, il primo spettacolo della prestigiosa rassegna “Teatri di Pietra” che successivamente andrà in scena nella suggestiva location della vecchia chiesa Madre tra i ruderi del sisma del ’68.

“Sono davvero contenta che quest’altro progetto sia andato in porto, come gli altri interventi importanti che abbiamo realizzato in questi anni per la riqualificazione degli spazi pubblici e il miglioramento del decoro urbano”, dice il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo.

“Grazie alla tenacia e all’impegno dell’amministrazione comunale che ho l’onore di guidare e alla professionalità dei nostri dirigenti e dipendenti comunali – aggiunge – un piccolo comune come il nostro, in questi anni, è riuscito a ottenere finanziamenti per oltre 20 milioni di euro, il nostro impegno continuerà in questa direzione, altri i progetti ancora in cantiere con i fondi del Pnrr”.