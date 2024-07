Si sono vissuti momenti di panico in via Nino Bixio a Porto Empedocle, per un incendio che ha devastato due autovetture, nelle vicinanze di alcune palazzine. Le fiamme hanno avvolto una Fiat Punto di un 55enne e una Fiat Panda di un 39enne, entrambi empedoclini. L’allarme è scattato verso le 2.

A spegnere il rogo i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Sul caso stanno indagando i carabinieri della Stazione di Porto Empedocle. Le cause dell’evento sono ancora in fase di accertamento. Una relazione è stata inviata alla Procura di Agrigento, che sull’incendio ha aperto un fascicolo.