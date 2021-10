Pronti al riscatto, Fortituto Agrigento ospita Formia

Inutile negarlo, iniziare il campionato con una sconfitta non è piacevole per nessuna squadra, specialmente quando l’obiettivo è di stare in alta classifica ma per fortuna siamo solamente alla seconda giornata ed il campionato è ancora molto lungo. Domenica alle 18 al Palamoncada si affrontano due formazioni reduci da una sconfitta, gli agrigentini contro Molfetta e Meta Formia contro Pozzuoli con un netto 59-80. La formazione allenata da Gianni Di Rocco è molto giovane ma alla ricerca di punti preziosi per il proseguo del campionato, coach Catalani vuole subito ripartire con la Fortitudo per non perdere il treno dei migliori e ritrovare quella solidità in difesa e l’energia offensiva vista nella pre-season. Ecco le sua dichiarazioni:

“Torniamo a giocare davanti al nostro pubblico al PalaMoncada dove ospiteremo Formia, formazione giovanissima e ed energica che nella prima partita di campionato è uscita sconfitta nella sfida contro Pozzuoli. Per noi è un test importante sia dal punto di vista mentale che tecnico, per non ripetere gli errori commessi nella partita di Molfetta e ritrovare la qualità offensiva e l’energia difensiva che hanno contraddistinto il nostro precampionato”.

A dare man forte ci pensa anche il play Alessandro Grande: “Arriviamo a questo match non contenti dall’esordio di domenica scorsa, non solo per il risultato deciso all’ultimo minuto ma proprio per la prestazione e per tanti errori commessi. Stiamo lavorando molto ed avere molte partite nel pre-season non ci ha aiutato, miglioreremo sicuramente. Cercheremo di recuperare brillantezza ed essere più concreti, giochiamo in casa e noi dobbiamo pensare solo a noi stessi. Formia è una squadra giovane senza grandi riferimenti ma noi saremo concentrati solo su noi stessi.