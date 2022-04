Promuovere il Fair Play in campo e sugli spalti in occasione del derby di domenica prossima 24 aprile allo stadio “Bruccoleri” di Favara. Si chiama “Facciamo tutti la mossa giusta” ed è video realizzato nella biblioteca “Mendola” di Favara. Il filmato, nato dall’idea di Carmelo Trupia e Domenico Presti, ha come attori protagonisti i giornalisti Angelo Gelo e Giuseppe Piscopo ed i capitani: Peppe Fallea per la Pro Favara e Alfonso Cipolla per l’Akragas.

VIDEO