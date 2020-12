Promozioni legittime e nessuna irregolarità nelle spese: tutti assolti

I giudici della prima sezione della Corte di Appello di Palermo hanno confermato la sentenza emessa l’8 gennaio del 2016, dal Gup del Tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, nell’ambito del procedimento riguardante le promozioni, e le cosiddette “spese pazze”, nella gestione dell’Area di sviluppo industriale di contrada “San Benedetto”, ad Agrigento.

Assolti l’ex presidente del Consorzio, Stefano Catuara, il dirigente del Consorzio Salvatore Callari, e gli ex consiglieri del direttivo Maurizio Bonomo, Eugenio Esposto, Filippo Siracusa, e Giuseppe Sorce.

La vicenda, fa riferimento alle spese di rappresentanza, promozioni e aumenti di stipendio e per aver promosso due bandi

di gara senza copertura finanziaria per lavori pubblici. Secondo i giudici le promozioni dirigenziali nell’ex consorzio Asi furono del tutto legittime, e nessuna irregolarità anche per le spese dell’acquisto di beni di rappresentanza.