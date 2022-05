Promozione turistica: nuove strutture ricettive in provincia di Agrigento.

Prosegue il lavoro del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per la classificazione di nuove strutture ricettive in provincia. Lo staff tecnico del Settore Promozione Turistica ha infatti classificato in questo primo quadrimestre 17 nuove strutture nei comuni di Agrigento, Porto Empedocle, Licata, Favara, Raffadali, Lampedusa, Casteltermini, Montallegro, Realmonte, Sciacca, Menfi e Santa Margherita Belice. L’attività svolta dal Settore Promozione Turistica, ai sensi della Legge Regionale n. 27/1996 (che delega questa competenza alle ex Province Regionali) consentirà di incrementare l’offerta ricettiva in provincia di ben 151 nuovi posti letto. Si conferma dunque un certo dinamismo nella piccola imprenditoria della ricettività, che in futuro potrebbe rappresentare il vero traino dell’ospitalità diffusa su tutto il territorio provinciale. Le nuove strutture ricettive sono state classificate nelle tipologie Bed and Breakfast, Case Vacanza, Turismo Rurale e Affittacamere, e sono le seguenti: B&B “La Nuit”, ad Agrigento in via Gioeni, elle Mura, tre stelle, due camere e cinque posti letto; B&B “La Pagliera”, ad Agrigento in via Afrodite, tre stelle, tre camere e cinque posti letto; B&B “I Parrini”, a Porto Empedocle in via Lincoln, tre stelle, tre camere e otto posti letto; B&B “Casa Felice”, a Licata in C/da Olivastro, due stelle, tre camere e otto posti letto; B&B “Anita”, ad Agrigento in via Garibaldi, tre stelle, due camere e sette posti letto; B&B “Giunone”, ad Agrigento in via Panoramica dei Templi, tre stelle, tre camere e otto posti letto.

Affittacamere: “Atenea Luxury Suites”, ad Agrigento in via Atenea, tre stelle, tre camere, nove posti letto; “Le mangiatoie del Cavaliere”, a Montallegro in via Piemonte,, una stella, quattro camere, dieci posti letto; “Buscarnea Family Business Rooms San Marco”, a Sciacca in via San Marco, una stella, quattro camere e otto posti letto; “La perla del Sud”, a Lampedusa in via Adua, due stelle, tre camere e quattro posti letto; “Casa Zita”, a Lampedusa in C/da Ponente, due stelle, quattro camere e dieci posti letto; “Casa California”, a Realmonte in C/da Giallonardo, due stelle, sei camere e tredici posti letto.

Turismo rurale: “Relais Santa Crice all’Eremo”, a Casteltermini in C/da Santa Croce, tre stelle, quattro camere e otto posti letto.

Case e appartamenti per vacanze:“Gueli Elisa”, a Raffadali in C/da Buagimi, una stella, quattro camere e sette posti letto; “Tonnara di Sciacca”, a Sciacca in Discesa Tonnara, una stella, tredici camere e ventisette posti letto; “Marelune di Saladino Giuseppe”, a S. Margherita Belice in C/da Gruppiddi, una stella, quattro camere e dieci posti letto; “Casina rossa”, a Menfi in C/da Agareno, una stella, una camera e quattro posti letto.

Le determinazioni dirigenziali relative alle nuove classificazioni sono state trasmesse ai Comuni competenti per territorio e ai Servizi Turistici Regionali.