Promozione, la sintesi di ASD Sant’Anna – ASD Bagheria cittÃ  delle ville

Calcio Promozione, con il girone A con tante gare annullate a causa del mal tempo, Antonino Di Fede, questa settimana ha seguito il derby del girone B, tra ASD Stant’Anna e ASD Bagheria Città delle Ville.

Di seguito la sintesi del derby palermitano valevole per il campionato di Promozione Sicilia, Girone B e terminato 2-1. Marcatori: Pecoraro e Tantillo per i gialloverdi e De Lisi per i neroazzurri.

