Realmonte 19 agosto 2022. Il centro storico della Citta’ della Scala dei Turchi, ha ospitato ieri sera due appuntamenti con a tema la promozione della cultura della tutela e del rispetto dell’ambiente. L’evento promosso dal Comune di Realmonte con la collaborazione della Pro Loco Scala dei Turchi, il Lions Club Service , il Cif, e la sezione locale della FIDAPA, valorizza il centro storico di Realmonte, che non è solo Scala dei Turchi, ma patrimonio di bellezze artistiche e paesaggistiche. Il sindaco Avv. Sabrina Lattuca, dopo l’inaugurazione della mostra personale di scultura: “Rigenerazioni” di Stefano Gallitano, a cura di Giovanni Proietto e organizzata dalla Pro Loco,presieduta dal prof. Paolo Salemi, all’interno della Torre dell’Orologio, con 20 opere realizzate con materiali di scarto, rielaborati con una tecnica personalizzata dall’autore, ha dato il saluto all’incontro dibattito “Comunicare lo sviluppo sostenibile: una sfida possibile” – iniziativa che rientra all’interno della rassegna letteraria“Memoria è Patrimonio”, coordinata dal prof. Luciano Carrubba e ideata dal primo cittadino tre anni fa.

Numerosi gli interventi dei relatori tra cui il prof. Maurizio Cellura, direttore del Centro di Sostenibilità e Transizione Ecologica UniPa, il prof. Francesco Pira, Direttore del Master Esperto della Comunicazione Digitale nella P.A. e nell’impresa UniMe, Sonia Siracusa, componente Comitato Tutela dell’Ambiente Distretto Lions 108Yb Sicilia e l’avv. Sonia Sinaguglia, F.I.D.A.P.A. sezione Porto Empedocle – Realmonte. La serata è stata allietata da interventi musicali a cura di Lea Vella, Lillo Marino e Giuseppe Marino.

“Manifestò grande soddisfazione a nome, anche, della comunità di Realmonte- afferma il sindaco Sabrina Lattuca- per l’organizzazione della rassegna letteraria Memoria è Patrimonio, un contenitore in cui vengono ospitate persone illustri, esperti nelle varie materie che affrontano tematiche attuali di grande interesse. Un ringraziamento va al prof. Carrubba a cui ho affidato la rassegna che è alla terza edizione e che ha condiviso il progetto che porto avanti sin dall’inizio del mandato,con determinazione e professionalità, dando quella nota in più quel valore aggiunto alla comunità di Realmonte. Inoltre, ringrazio la Pro loco, la Fidapa, il Cif, il Lions Club Service e tutte le altre associazioni oltre ai Diapason ed i ragazzi che hanno svolto la virtuosa attività di pulizia delle nostre spiagge, nonché l’avvocato Borsellino per aver donato alla collettività un testo che verrà posto in biblioteca. Andiamo avanti così, siamo nella direzione giusta, quella della bellezza!”