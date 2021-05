Prolungato l’orario di chiusura del centro commerciale di Villaseta

A piccoli passi, l’Italia sta cercando di ripartire. Anche se in modo altalenante, quasi zoppicando, facendo fronte ai continui decreti che cambiano frequentemente.

Si mantiene la chiusura il sabato e la domenica del centro commerciale “Città dei Templi”, ma da lunedì 3 maggio si prolungherà lo shopping fino alle 21.00. Un’ora di svago in più, prima del coprifuoco. Un accenno di miglioramento che ci porterà alla normalità? Ancora non lo sappiamo, ma lentamente dobbiamo ricostruire le vecchie abitudini, per sentirci meno diversi e più tranquilli.