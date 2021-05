La storia si ripete: ambulanti abusivi sul lungomare di San Leone

“Letteralmente una invasione”. La storia si ripete: il lungomare Falcone-Borsellino sede del commercio abusivo, decine di venditori ambulanti hanno esposto la merce. Ha sbottato l’assessore comunale , Francesco Picarella: “Quella di oggi a San Leone si può considerare a tutti gli effetti come un attacco alle istituzioni. L’integrazione così come è stata concepita, tra le altre cose ha di fatto favorito il mercato della vendita di prodotti di dubbia provenienza a danno delle imprese regolari.

I vigili urbani in servizio hanno fatto tutto il possibilile per arginare il problema. Non basta, ci vuole una seria lotta alla criminalità, con l’utilizzo di tutte le forze di polizia indirizzate al controllo del territorio.

Fin quando avrò la responsabilità amministrativa della città, farò di tutto per fronteggiare il problema.”