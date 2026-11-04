Agrigento, i progressisti fanno il punto sul governo della città: confronto sabato su bilancio e prospettive

Un’occasione per fare il punto sui primi mesi alla guida della città, discutere le scelte amministrative e interrogarsi sul futuro della coalizione. Appuntamento alle 19 allo Scaro Café di Piazza Ravanusella.

Che cosa significa oggi governare Agrigento da una prospettiva progressista? E soprattutto, quali condizioni servono perché l’attuale esperienza amministrativa possa trasformarsi in un progetto politico solido e duraturo? Sono alcune delle questioni che saranno al centro dell’incontro pubblico dal titolo «I progressisti alla prova del governo – Bilancio e prospettive», in programma sabato 7 novembre 2026, alle ore 19, allo Scaro Café di Piazza Ravanusella.

L’iniziativa arriva in una fase in cui, dopo i primi mesi di attività amministrativa, diventa importante avviare una riflessione sul percorso intrapreso e sulle sfide che attendono la città. Non si tratta soltanto di stilare un elenco di interventi o di misurare quanto è stato fatto finora, ma di capire quale visione amministrativa e politica si intenda portare avanti e con quali strumenti.

Per la coalizione progressista, la prova del governo rappresenta un passaggio che va oltre il risultato elettorale. La questione è riuscire a dare continuità a un’esperienza politica che ha conquistato la guida della città, dimostrando capacità di affrontare i problemi, assumere decisioni e costruire risposte alle esigenze della comunità.

Le difficoltà di Agrigento, a partire dalle questioni finanziarie e dalle tante criticità che interessano il territorio, impongono scelte concrete e una prospettiva di lungo periodo. Ma accanto all’azione amministrativa c’è anche un tema politico: mantenere vivo il rapporto con i cittadini, non disperdere la partecipazione maturata durante la campagna elettorale e impedire che il consenso si esaurisca nel momento del voto.

L’incontro vuole essere proprio questo: uno spazio di discussione e partecipazione, un cantiere aperto nel quale confrontarsi sull’identità della coalizione, sulle differenze rispetto alle precedenti stagioni amministrative e sulla necessità di costruire un rapporto stabile tra istituzioni e società.

A intervenire sarà Mauro Indelicato, che dialogherà con Giampiero Carta, Sandro Fanara, Irene Fucà, Elvira Mangione e Alessandro Svettini.

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza e si propone di mettere a confronto idee, valutazioni e prospettive. La sfida, in definitiva, è capire se l’esperienza progressista saprà andare oltre la novità politica del momento e consolidarsi come una proposta di governo credibile, riconoscibile e capace di incidere sul futuro di Agrigento.

Un confronto, dunque, non soltanto sul presente amministrativo, ma anche sulla prospettiva politica dei prossimi anni.

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