Programma e ultime novità. Partita del cuore biacazzurro

Programma ed ultime novità.

Anche Lello Analfino, leader dei Tinturia, e la campionessa plurimedagliata Giusi Parolino, saranno presenti alla Partita del CUORE Biancazzurro. Entrambi non ha fatto mancare il loro sostegno a questa manifestazione benefica verso la Mensa della Solidarietà, attraverso un video messaggio dove invitano gli agrigentini, sportivi e non, a venire allo Stadio Esseneto di Agrigento, lunedì 17 dicembre alle ore 14.30 e comunque ad acquistare i cosidetti tagliandi della solidarietà per consentire a chi si trova in difficoltà nella vita di tutti i giorni a ritrovare il sorriso almeno nelle imminenti festività natalizie. (Se volete, potete condividere i video direttamente dal canale youtube https://youtu.be/r2-Pb56QLws e https://youtu.be/-XVZedhS5us )

I due illustri concittadini non sono stati gli unici a far giungere nel corso delle ultime settimane i loro messaggi all’organizzatore di questo evento, l’ex telecronista di Eleven Sport, Gerlando D’Aleo. Lo stesso hanno fatto, Giovanni Buzzurro, Fausto Savatteri, Salvo La Rosa (https://youtu.be/DmoD9rrxYns), Aldo Palmeri con la moglie e Madrina della partita Alessia Cammarota, l’avv. Enzo Caponnetto (https://youtu.be/jIRZjwxlGl4), l’ex presidente biancazzurro Giovanni Castronovo (https://youtu.be/GDwv2nW6av4), continuando con i calciatori, Armando Pantanelli, Ciccio Vindigni, Gerlando Contino, Ciro Capuano, Lele Catania, Raimondo Filippazzo, i tecnici Graziano Urso e Maurizio Pellegrino, e tantissimi altri ancora, come le ragazze della Pallavolo Aragona (https://youtu.be/7b7AtY6_8JE), piuttosto che i ragazzi dell’Akragas Futsal (https://youtu.be/MNCzK00r7pE), o della Fortitudo (https://youtu.be/0-YBYp_Cd4g).

Per queste ed altre info potete consultare la pagina facebook ufficiale “La partita del … CUORE Biancazzurro”.

Detto quindi che ci sarà un adesione massiccia negli Akragas Legend, adesso si aspetta una grande adesione altrettanto massiccia del pubblico agrigentino, il quale è chiamato dopo più di 1 e mezzo in cui il calcio che conta non si è più visto sul prato dell’Esseneto per i motivi che tutti conosciamo, a ritornare ad affollare gli spalti bianco e azzurri del catino di via Petrarca.

Intanto il presidente AIA Gero Drago ha comunicato la terna arbitrale che dirigerà il match tra Akragas Legend e All Stars Sicilia. Si tratta di una giovane ma affermata terna agrigentina di buonissimo livello. Arbitro dell’incontro sarà il sig. Roberto Morgante, coadiuvato dai sig. Andrea Varisano e Salvatore Zambuto Sitra.

Infine, in extremis, sono arrivati i primi due unici e soli sponsor che hanno risposto positivamente, tra mille promesse e nessun atto concreto da parte di altre aziende locali che avevano prima promesso e poi non mantenuto, sosterranno questa manifestazione benefica l’azienda di San Biagio Platani, Brusca Import, leader nell’importazione di birra, che sosterrà le spese per l’abbigliamento sportivo, e la All Green di Raffadali che invece sosterrà le spese per i pranzi degli atleti prima della gara.

PROGRAMMA di lunedì 17 dicembre 2018

Ore 10.45 Mensa della solidarietà, via Gioeni. Cerimonia di consegna doni. Saranno presenti le delegazioni delle maggiori società sportive cittadine, oltre alle All Stars Sicilia e gli Akragas Legend

Ore 11.30 Pranzo giocatori (All Stars + Akragas Legend quelli presenti)

Ore 12.45 Raduno Stadio Esseneto Scuole Calcio

Ore 13.00 Apertura accesso allo stadio.

Ore 13.15 Raduno Akragas Legend e All Stars Sicilia presso lo Stadio Esseneto

Ore 14.00 Raduno altre società

Ore 14.15 Presentazione società sportive ed atleti. Inoltre saranno ricordati quei tifosi prematuramente scomparsi in tragici eventi.

Ore 14.30 Inizio gara Akragas Legend e All Stars Sicilia

Ore 15.15 Fine Primo tempo, premiazione scuole calcio

Al termine della partita premiazione squadra vincitrice.

La partita del cuore biancazzurro sarà interamente ripresa con 3 camere (2 in cabina di commento, 1 a bordo campo), guidate dalle mani esperte di operatori professionisti che abitualmente lavorano per Eleven Sport, Mediaset e Sky, proprio per conservare un ricordo indelebile di questa giornata, ovvero, offrire un prodotto eccellente a chi lo vorrà guardare in post produzione, sopratutto tra i tifosi che vivono in giro per l’Italia piuttosto che all’estero. In cabina di commento l’esperto giornalista e telecronista Davide Sardo che sarà coadiuvato dal campo da un numero uno della radio agrigentina Bepi Amorelli, che insieme alla Madrina della partita, Alessia Cammarota si relazioneranno sia con il commento televisivo sia con il pubblico presente sugli spalti, intervistando i tantissimi personaggi che scenderanno in campo. Il ruolo di speaker dello stadio come sempre è stato affidato allo storico Maurizio Capraro, nel segno della continuità.

La prevendita si concluderà domenica 16 dicembre. I tagliandi si potranno acquistare successivamente direttamente al botteghino dello Stadio Esseneto a partire dalle ore 12.00

I bambini ed i ragazzi fino a 13 anni non pagano purchè accompagnati da un adulto.

Ricordiamo i prezzi dei biglietti sono di € 10 per il settore tribuna Coperta e di € 5 per i settori Curva Sud e Gradinata