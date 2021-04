Progetto sanatoria. Opportunità per i professionisti esterni: al via le manifestazioni di interesse.

Dopo due mesi e mezzo di confronto, la verifica delle documentazioni e la conseguente ricucitura dello strappo tra i dipendenti comunali e il Comune di Agrigento che hanno determinato un rallentamento delle pratiche con il progetto sanatorie 2019, prende il via la programmazione della definizione di oltre 6000 pratiche di sanatorie edilizie attualmente inevase, con una previsione di introito di circa 13 milioni di euro nelle casse comunali. A seguito della delibera di Giunta n. 36 del 12 marzo, presentata alla stampa stamattina dall’Assessore Gerlando Principato è stata approvato il Progetto finalizzato al potenziamento dell’attività istruttoria connessa al rilascio dei Titoli Edilizi in sanatoria. La delibera oltre a definire le pendenze pregresso con il personale interno, coinvolge anche i professionisti esterni, iscritti all’albo (Ingegneri, Architetti, Geometri ed Agronomi) che dovranno inviare la loro manifestazione di interesse entro il 15/04/2021 secondo il modulo allegato alla richiamata delibera di giunta, al seguente indirizzo email: gerlando.cozzo@comune.agrigento.it L’iniziativa promossa dal comune di Agrigento, su interessamento dell’assessore Principato, rientra tra gli impegni presi in campagna elettorale quale ha promesso ai “cervelli Agrigentini”, di creare ulteriori opportunità di lavoro e sviluppo nella propria città. “Grazie alla regolarizzazione delle abitazioni – spiega l’assessore Principato-il privato può accedere al super bonus 110% per l’efficientamento energetico degli edifici, migliorando la propria abitazione e garantendo una minore emissione di CO2 in atmosfera, che non può che portare giovamento alla qualità dell’abitare della città.”