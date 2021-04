Pasqua: Aragona, una raccolta fondi per i più bisognosi

Il centro Aesthetica Rossella di Aragona ha organizzato una raccolta fondi per la distribuzione di buoni spesa per le famiglie in difficoltà di Aragona. I clienti e non solo del centro Aesthetica hanno comprato uno o più biglietti al prezzo di 3 euro ciascuno e hanno partecipato al sorteggio di numerosi premi e di un gigantesco uovo di Pasqua, messi in palio da numerosi commercianti di Aragona. La somma raccolta è stata interamente consegnata all’arciprete di Aragona, Don Angelo Chillura, ed è servita per realizzare dei buoni spesa da regalare alle famiglie meno abbienti di Aragona, individuati dalla stessa chiesa, e destinati all’acquisto di prodotti alimentari e generi di prima necessità presso gli esercizi commerciali aragonesi che aderiscono all’iniziativa. Con questa iniziativa di solidarietà si è voluto dare un concreto aiuto ai nuclei familiari in difficoltà economica, soprattutto in questo periodo di festa.