Il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha partecipato alla presentazione del “Progetto Polis” presso l’Ufficio Postale di San Giovanni Gemini, progetto nato dalla collaborazione della Polizia di Stato e Poste Italiane SpA. All’evento hanno partecipato il sindaco Dino Zimbardo ed altre autorità locali, il dirigente della Divisione Pas della Questura di Agrigento, Cesare Castelli e il responsabile relazioni istituzionali territoriali Sicilia di Poste Italiane Davide Tusa. Grazie al “Progetto Polis” gli uffici postali si trasformano in “Case dei servizi di cittadinanza digitale”, saranno coinvolti 6.933 comuni con meno di 15.000 abitanti in tutta Italia, con l’obiettivo di facilitare l’accesso a servizi pubblici come passaporti, certificati anagrafici e previdenziali.

I comuni agrigentini convolti sono complessivamente 35, nei comuni con meno di 15.000 abitanti, il servizio allo sportello è già attivo dal 10 febbraio scorso, mentre l’installazione dei Totem Multifunzione è in corso d’opera e garantirà l’accesso ai servizi in piena autonomia. Riguardo ai passaporti, l’iniziativa è estesa anche ad alcuni uffici postali presenti nei comuni con più di 15.000 abitanti come: Agrigento con 5 uffici, Sciacca, Licata, Favara, Canicattì, Palma di Montechiaro e Porto Empedocle.

Questa iniziativa del Piano Complementare al Pnrr mira a ridurre il divario digitale e territoriale. Servizi Principali offerti dagli Sportelli Polis: Passaporto Elettronico: Richiesta e rinnovo direttamente allo sportello; Certificati Anagrafici: Emissione di certificati Andr (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente); Servizi Inps: Cedolino pensione, Certificazione Unica, Modello Onis M.; Servizi giudiziari e altri: vertificati del casellario giudiziale, esenzioni canone Rai, documenti di identità. Caratteristiche del progetto: Sportello Unico: Punto di accesso fisico e digitale per la Pubblica Amministrazione; Spazi per l’Italia: Rete di co-working ed eventi di formazione; Totem Multifunzione: Disponibili per accedere ai servizi in autonomia; Digitalizzazione: Supporto ai cittadini nel superamento del divario digitale.

Il progetto prevede l’ammodernamento di circa 4.700 uffici postali per garantire una maggiore coesione economica e sociale sul territorio nazionale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp