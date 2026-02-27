Adesso è ufficiale. Calogero Pisano ha aderito al gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati.

Il passaggio è stato formalizzato con una lettera inviata al presidente della Camera lo scorso 25 febbraio. L’annuncio è arrivato direttamente in aula, dove il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, ha comunicato ufficialmente il cambio di gruppo.

Pisano era finora iscritto al gruppo parlamentare Noi Moderati. Con questa adesione rientra nel partito guidato da Giorgia Meloni, rafforzando la presenza di Fratelli d’Italia anche sul fronte siciliano.

La mossa ha inevitabili riflessi anche sul piano territoriale. In una fase in cui il centrodestra agrigentino è attraversato da tensioni e divisioni in vista delle amministrative, il ritorno di Pisano nel gruppo parlamentare di FdI assume un significato politico che va oltre il semplice cambio di casacca: è un segnale di riallineamento e di consolidamento degli equilibri interni.

Resta ora da capire quali effetti potrà produrre questa scelta sulle dinamiche locali e sui rapporti all’interno della coalizione.

La partita, ancora una volta, si gioca su più livelli.

