“Progetto Lilla – Storie oltre lo specchio”, incontro tematico sui disturbi alimentari

Si parlerà di disturbo alimentare domani, mercoledì 30 marzo alle ore 16, in occasione dell’incontro-seminario dal titolo “Progetto Lilla – Storie oltre lo specchio” in programma presso i locali di “Casa Sanfilippo” ad Agrigento. Durante l’evento, organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Agrigento per il tramite del “Metabolé”, il servizio aziendale per il trattamento dei disturbi dell’alimentazione, si darà voce attraverso letture, versi, musica e arti grafiche, alle storie di sofferenza vissute dai giovani alle prese con anoressia, bulimia, binge eating ed altre forme di disturbo. Per l’occasione, oltre al direttore del Dipartimento, Raffaele Barone, interverranno Valeria Marchica, già direttore del Servizio di Psicologia ASP, Angela Bruno, responsabile del Metabolé, Maria Terrazzino, assistente sociale dell’equipe Metabolé, e i rappresentanti delle associazioni “L’altro capo del filo”, “Nuova Specie” e “La farfalla lilla”. L’incontro tematico rientra nell’ambito delle iniziative promosse per celebrare la giornata nazionale del “fiocchetto lilla” dedicata a sensibilizzare la collettività e portare alla ribalta le varie problematiche connesse ai disturbi alimentari. Nel corso del prossimo mese, in un luogo simbolo del centro cittadino, verrà anche collocata una panchina di color lilla, la tinta cromatica che identifica il tema del contrasto alle diverse forme di sofferenza legate alla nutrizione.