Combattimenti tra Pitbull, fra i denunciati diversi pregiudicati

Un giro di scommesse clandestine sui combattimenti tra Pitbull, è stato sgominato nel pomeriggio di sabato, in un fondo nelle campagne di Canicattì, dai poliziotti del locale Commissariato, unitamente ai loro colleghi della squadra Mobile di Agrigento e del Reparto Crimine di Palermo. Il bilancio dell’operazione, denominata “Dog Fight”, è di 25 persone denunciate, molti dei quali pregiudicate, e due minori, per i reti di maltrattamento di animali, combattimento tra animali, scommesse clandestine, ed esercizio abusivo della professione di veterinaria. Sequestrati 6 cani, uno dei quali trovato in gravi condizioni, una somma in denaro di 5.800 euro ritenuto il provento della raccolta delle scommesse, e diversi farmaci e sostanze dopanti. Il blitz è scattato fulmineo, non consentendo a chiunque alcuna possibilità di fuga, in un’area di contrada “Graziano Di Giovanna”. Dall’alto a supporto dei poliziotti anche un elicottero. I particolari dell’operazione sono stati resi noti, nel corso di una conferenza stampa, dal dirigente del Commissariato di Canicattì, Francesco Sammartino.

Tra le 25 persone fermate, canicattinesi, palermitani, gelesi e un pugliese di Barletta, tutti quanti intenti ad assistere ad un combattimento tra cani Pitbull, uno degli animali, al momento dell’irruzione nell’appezzamento di terreno, aveva profonde ferite, segno dei morsi.