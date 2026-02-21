Si è svolta dal 19 al 21 febbraio 2026, a Parigi, presso Sciences Po, la seconda tappa del progetto Imago, percorso di alta formazione dedicato alla governance pubblica e alla gestione territoriale. A rappresentare il Comune di Agrigento è stato l’assessore Riccardo Accurso Tagano, che ha preso parte a un intenso programma di lavori incentrato su leadership pubblica, impact management e strumenti operativi per trasformare la visione strategica in politiche locali efficaci e misurabili. Nel corso delle tre giornate si sono svolte lezioni accademiche, analisi di casi studio internazionali, visite istituzionali nella Grande Parigi e momenti di confronto con policy makers di alto profilo, offrendo una prospettiva europea sulle migliori pratiche in materia di pianificazione, innovazione amministrativa e coordinamento metropolitano.

Durante il confronto internazionale, l’assessore Accurso Tagano ha inoltre presentato la visione e le prospettive di sviluppo di Agrigento, portando all’attenzione dei partecipanti priorità, sfide e opportunità del territorio in un contesto europeo. Un’occasione per valorizzare il percorso della città e inserirlo in un dialogo più ampio sulle politiche urbane e sulla governance locale.

«La partecipazione a un’esperienza formativa di questo livello – dichiara l’assessore Accurso Tagano – consente non solo di acquisire competenze e strumenti innovativi, ma anche di portare in Europa la visione di Agrigento. È fondamentale che nella politica contemporanea trovi spazio una visione giovane, capace di coniugare entusiasmo, competenza e responsabilità istituzionale. I giovani amministratori devono essere protagonisti del cambiamento, contribuendo con idee nuove e uno sguardo lungo sulle trasformazioni sociali ed economiche dei territori». Il Progetto Imago proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori tappe dedicate al rafforzamento delle competenze amministrative e alla capacità di tradurre la programmazione strategica in risultati concreti per la comunità agrigentina.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp