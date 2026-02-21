Una pensionata ottantaquattrenne di Favara è stata raggirata ed ha consegnato ad un delinquente che s’è presentato alla porta di casa tutti i monili d’oro che aveva e una somma in denaro. Il danno che l’anziana ha subito è in corso di quantificazione.

Ad entrare in azione un finto maresciallo dei carabinieri che ha telefonato alla donna spiegandole che poco prima c’era stata una rapina e c’era bisogno di fare una perquisizione nella sua abitazione e in quelle dei vicini.

La pensionata c’è cascata e, dopo aver fatto entrare in casa lo sconosciuto, ha consegnato gioielli e soldi. E quando ha capito di essere caduta nella “trappola” di un malfattore non ha potuto far altro che correre alla Tenenza dei carabinieri di Favara, per formalizzare la denuncia a carico di ignoti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp