Lavorare con gli studenti è sempre un’esperienza di arricchimento e crescita. Dai giovani si impara costantemente, e con questo spirito ho affrontato il progetto di giornalismo al Liceo Classico e Musicale Empedocle di Agrigento, dove ho avuto l’onore di essere il docente esperto. La conclusione di questo percorso è culminata con la stampa del giornale realizzato dagli studenti, un risultato che celebra il lavoro di squadra e la passione per la scrittura.

Esprimo profonda gratitudine alla dirigente scolastica, Marika Helga Gatto, per la fiducia riposta in me, e alla scuola tutta per la preziosa collaborazione. Un ringraziamento speciale va anche alla professoressa Consilia Quaranta, il cui costante supporto è stato essenziale per il successo del progetto.

Dopo quasi vent’anni di professione nel settore, ho affrontato questo incarico con l’umiltà e la dedizione di chi si mette a disposizione per un obiettivo comune: creare un team coeso e produrre un magazine finale di qualità. Ogni articolo, ogni foto, e ogni pezzo di testo pubblicato è stato frutto di un lavoro collettivo che ha visto coinvolti studenti motivati e curiosi.

Abbiamo scelto di dare una forte impronta culturale al giornale, in sintonia con l’importante nomina di Agrigento come Capitale Italiana della Cultura per il 2025. Gli articoli spaziano dalle numerose attività scolastiche fino agli eventi che caratterizzano la vita culturale della città e del mondo.

Agli studenti ho cercato di trasmettere l’importanza della lettura come base per una buona scrittura. Solo leggendo quotidiani e fonti diverse si può acquisire il giusto taglio giornalistico e migliorare la propria capacità critica. Ho trovato terreno fertile: la loro capacità di osservare il mondo con spirito critico e il desiderio di migliorarlo sono stati tra i risultati più preziosi di questo percorso.

Vi invito a sfogliare il nostro magazine con la consapevolezza che dietro ogni pagina ci sono tante ore di lavoro e il contributo appassionato di un’intera squadra, che spesso ha lavorato anche oltre l’orario scolastico. Speriamo che il frutto di questo impegno traspaia dai contenuti e ispiri chiunque si immergerà nella lettura.

Buona lettura!

Domenico Vecchio

Docente esperto