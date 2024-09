Liceo Empedocle: Apertura dell’Anno Scolastico 2024/25 – VIDEO

Il suono della campanella segna l’inizio dell’anno scolastico 2024/25 al Liceo Classico e Musicale Empedocle di Agrigento. Un anno che si preannuncia ricco di progetti interessanti. La settimana scorsa si è tenuta la Cerimonia di Accoglienza per le quarte ginnasiali e le prime musicali, che ha visto una grande partecipazione.

La dirigente scolastica, Marika Helga Gatto, ha introdotto le novità dell’anno. “Siamo entusiasti di iniziare questo anno scolastico pieno di innovazioni, specialmente nel campo delle nuove tecnologie. Abbiamo allestito diverse aule tecnologiche che rispondono alle esigenze del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), tra cui un’aula immersiva che sarà utilizzata per le ‘passeggiate della storia’, che permetteranno agli studenti di conoscere meglio le opere d’arte e rendere più tangibile il passato. Queste aule rappresentano un punto di partenza per valorizzare le nostre radici e allo stesso tempo promuovere la modernità,” ha dichiarato Gatto.

La dirigente ha sottolineato l’importanza di vedere gli studenti non come semplici “sacchi da riempire”, ma come talenti da valorizzare. “L’accoglienza di oggi è simbolo di un progetto formativo che si dedica a rendere il passaggio dalla scuola media alla scuola superiore il più agevole possibile, dando agli studenti la possibilità di sentirsi protagonisti del loro percorso di crescita.” Un aspetto rilevante dell’anno scolastico è il progetto di giornalismo, che ha visto gli studenti confrontarsi con diverse realtà territoriali e nazionali.

Gatto ha poi enfatizzato il ruolo della scuola come punto di riferimento solido, capace di indirizzare gli studenti anche nei momenti difficili e di promuovere valori fondamentali come l’onestà, la coerenza e la legalità. “Non dobbiamo dimenticare le nostre radici, ma dobbiamo anche abbracciare il cambiamento e la modernità,” ha aggiunto.

Per il nuovo anno scolastico, il Liceo Empedocle ha ampliato l’offerta formativa con l’introduzione di nuovi corsi e potenziamenti, come il liceo biomedico con un potenziamento sperimentale di biologia e della matematica. Inoltre, il liceo musicale offrirà una sperimentazione con l’insegnamento del latino anche nel secondo anno.

“Stiamo lavorando per rendere la nostra offerta formativa sempre più completa e adatta alle esigenze degli studenti, coinvolgendo anche eventi territoriali e iniziative che arricchiscono il percorso educativo,” ha concluso la dirigente.

Il Liceo Empedocle si prepara a partecipare a eventi significativi come “ArcheoExperience” e a offrire servizi di accoglienza per eventi importanti, tra cui quello al Teatro Pirandello, consolidando così il proprio ruolo di istituzione educativa dinamica e all’avanguardia.

L’INTERVISTA CON LA DIRIGENTE MARIKA HELGA GATTO

Un aspetto rilevante dell’anno scolastico è il progetto di giornalismo, che ha visto gli studenti confrontarsi con diverse realtà territoriali e nazionali. Grazie a incontri con autori e giornalisti, i ragazzi hanno acquisito una visione critica e approfondita del mondo dell’informazione, partecipando a eventi come le “Giornate Fai”e la rassegna teatrale con “I racconti di disumani” al Palacongressi. Questo progetto rappresenta un’importante opportunità per sviluppare competenze critiche e analitiche, preparando gli studenti ad affrontare le sfide del giornalismo moderno.

LEGGI ANCHE: Progetto di giornalismo al Liceo Classico Empedocle: un viaggio di crescita culminato nella stampa del giornale