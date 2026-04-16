Ha profanato una tomba all’interno del cimitero comunale di Castrofilippo, prelevato diverse ossa umane e portandole con se le ha abbandonate in alcune strade del centro abitato. I carabinieri della Stazione di Castrofilippo hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento un uomo con l’accusa di profanazione di sepolcro e vilipendio di cadavere.

A segnalare i macabri rinvenimenti, più abitanti del piccolo centro dell’Agrigentino. I militari, grazie alla visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza, sono riusciti a risalire all’identità del responsabile. I resti ossei sono stati già recuperati e verranno ricollocati all’interno del cimitero. Restano invece ancora da chiarire i motivi alla base dell’incredibile gesto.

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