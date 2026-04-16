Due medici del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo sono stati iscritti nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di un 64enne di Campobello di Licata, deceduto poche ore dopo essere stato dimesso dalla struttura ospedaliera in seguito ad un intervento allo stomaco. Il pubblico ministero della Procura di Agrigento, Carola Bisanti, ha messo sotto inchiesta i sanitari che hanno eseguito l’intervento di inserimento del palloncino gastrico. La vicenda scaturisce dalla denuncia dei familiari che hanno chiesto agli inquirenti di accertare eventuali responsabilità mediche.

L’uomo era stato ricoverato lo scorso 19 marzo a Palermo per essere sottoposto ad un intervento chirurgico allo stomaco per alcune patologie dovute all’obesità. Il paziente sarebbe stato dimesso l’1 aprile nonostante la presenza di gravi sintomi. Poche ore dopo il rientro a casa, infatti, avrebbe accusato un malore fino al decesso. La moglie, rappresentata dagli avvocati Giancarlo Tricoli e Giovanni Agate, ha chiesto di fare luce sull’accaduto. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta. Ieri si è svolta l’autopsia. I funerali erano stati bloccati in attesa degli accertamenti.

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