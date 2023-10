Illuminare casa con stile è un passaggio fondamentale da compiere per valorizzare gli ambienti domestici e renderli ancora più confortevoli e accoglienti.

I corpi illuminanti non si limitano a fornire luce nelle ore in cui non è possibile sfruttare quella naturale. Il ruolo da loro giocato è molto più ampio e complesso, e impatta fortemente sullo stile dell’arredo e sull’atmosfera di ogni singola stanza.

È per questo motivo che, oltre a scegliere con cura i punti in cui posizionarli, è necessario valutare con attenzione la tipologia di lampada scelta, i materiali con cui è realizzata, lo stile che la denota. Optando per una lampada di design si avrà la certezza di dotare la propria abitazione di un elemento non solo funzionale, ma anche capace di valorizzare l’ambiente a livello estetico.



Dove trovare le migliori lampade di design

Lampade da terra, da tavolo, a sospensione, da parete. I corpi illuminanti di design sono disponibili in tantissime forme e versioni, e offrono una scelta di prodotti davvero ampia.

Ciò che li differenzia dalle lampade tradizionali è il fatto che non si tratta di semplici oggetti destinati a svolgere al meglio la loro funziona, ossia illuminare l’ambiente in modo efficace. Sono invece vere e proprie opere d’arte, progettate da designer più o meno noti e talvolta vincitrici di premi prestigiosi, come il Compasso d’Oro o l’iF Product Design Award.

Non mancano inoltre, tra le lampade di design che hanno fatto la storia, quelle che hanno ricevuto l’onore di entrare a far parte di prestigiose collezioni museali. Prodotti di questo tipo si possono trovare presso aziende specializzate nel settore, che mettono a disposizione i migliori marchi disponibili sul mercato.

A tal proposito, è possibile guardare alle lampade di design in vendita sul sito Animosi illuminazione, realtà di riferimento del settore che propone un’ampia selezione di prodotti con cui valorizzare con stile ed eleganza qualsiasi ambiente.

Visitando il sito web, gli utenti possono scegliere tra tantissime lampade dal forte impatto visivo, sia classiche sia moderne, tutte accompagnate da accurate descrizioni e schede tecniche complete.

Tra gli articoli più ricercati figura, per esempio, la lampada Arco di Flos, ideata dai fratelli Castiglioni nel 1962, e parte delle collezioni permanenti del MoMa e della Triennale di Milano.



I vantaggi delle lampade di design

Le lampade di design sono in grado di impreziosire l’ambiente domestico – e non solo – con gusto e raffinatezza, donando un valore aggiunto. Le forme, spesso inusuali ed estremamente originali, rendono questi corpi luce veri protagonisti degli spazi all’interno dei quali vengono posizionati.

Gli articoli più moderni non si dimenticano inoltre di guardare anche alla sostenibilità ambientale e alle ultime tecnologie, offrendo soluzioni non solo belle, ma anche a basso impatto ambientale e hi-tech.



Come scegliere lampade di design la casa

Nel momento in cui si decide di acquistare una lampada di design, è molto importante prendere in considerazione vari aspetti. Quello estetico è, in questo caso, molto importante, così come lo sono il nome del brand e quello del designer che ha ideato il prodotto, fattori che concorrono ad aumentare il valore dell’oggetto che si intende acquistare.

Dato che la lampada è destinata a creare e modificare l’atmosfera della stanza, è altrettanto importante valutare con attenzione:

La tipologia di corpo illuminante : un lampadario a sospensione restituisce un effetto molto diverso rispetto a una serie di faretti o a una lampada da terra;



: un lampadario a sospensione restituisce un effetto molto diverso rispetto a una serie di faretti o a una lampada da terra; La dimensione : questa deve essere scelta in base alla dimensione della stanza, ma anche alla quantità di luce che si desidera ottenere dal singolo corpo illuminante;



: questa deve essere scelta in base alla dimensione della stanza, ma anche alla quantità di luce che si desidera ottenere dal singolo corpo illuminante; Il tipo di luce: lampade con luci led, neon o a incandescenza restituiscono non solo effetti differenti, ma anche diversi livelli di consumi energetici.

Oltre a questo, la lampada dovrebbe essere scelta tenendo conto dello stile dell’arredamento già presente.