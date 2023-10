Colpo di mercato per l’Akragas che ingaggia il talentuoso e possente attaccante moldavo, con cittadinanza rumena, Petru Leuca, classe 1990. A comunicarlo sui social la società che scrive: “Il nuovo centravanti biancazzurro ha giocato nella massima serie in Moldavia, Lituania, India e Cambogia. In Italia nella stagione 2019/2020 ha giocato in Serie D nel Vigasio. Con una serie di gol segnati e partite disputate, Leuca ha dimostrato di essere un giocatore versatile e prolifico. Ha un fisico imponente, 1 metro e 90 cm, al quale abbina una buona agilità.Nel 2015 ha debuttato con la nazionale della Moldavia, vanta 23 reti nella prima serie Moldava, nell’ultima stagione ha vestito le maglie di Samut Prakan e Zimbou Chinisanu. Il calciatore è già a disposizione di mister Marco Coppa e del suo staff.