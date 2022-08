Prodotti ittici in cattivo stato: scatta il sequestro. Denunciata titolare

Complessivamente 27 chilogrammi di prodotti ittici, dal valore di circa 800 euro, sono stati sequestrati, poiché trovati in cattivo stato di conservazione. Per questo motivo che una cinquantenne residente ad Agrigento, legale rappresentante di un noto stabilimento balneare, con annesso bar e ristorante, del viale Delle Dune a San Leone è stata denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione.

Ad effettuare il controllo, dove sono state riscontrate altre irregolarità, i carabinieri del Nas di Palermo, nell’ambito dell’operazione denominata “Estate tranquilla 2022”. Al locale gli è stata anche elevata una sanzione amministrativa da mille euro per il mancato aggiornamento della registrazione sanitaria, in relazione ad una cabina dello stabilimento, impropriamente, adibita a deposito bevande, per questo è stata inviata una segnalazione all’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, per inadeguatezze igieniche dei locali.