Maria Teresa Maligno è il nuovo procuratore capo di Sciacca. Prende il posto di Roberta Buzzolani. A deliberarlo è stato il plenum del Consiglio superiore della magistratura. Il suo nome era stato già proposto dalla quinta commissione del Csm nei mesi scorsi, anche in quel caso all’unanimità.

Maligno, 56 anni, agrigentina di nascita, è stata per molti anni alla Dda di Palermo e, dal 2019, è sostituto procuratore generale dela Corte di Appello di Palermo. Era in corsa insieme ad altri tre magistrati: Sergio Demontis, Gianluca De Leo ed Emanuela Costa. In passato ha lavorato alla Procura di Termini Imerese.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp