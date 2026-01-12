Uno dei momenti più attesi e sentiti dalla comunità di Naro: la processione votiva in onore di San Calogero che si è tenuta, come da tradizione, l’11 gennaio. Un evento centrale per la cittadina agrigentina, legato alla figura del Santo Patrono di Naro, affiancato anche dalla festa del 18 giugno che vede celebrazioni più ampie, tra folclore, tradizione e fede, con eventi che uniscono funzioni religiose e riti popolari.

San Calogero di gennaio è il voto di ringraziamento dei naresi. Una domenica di festa, preceduta sabato dall’apertura ufficiale dell’Arca di San Calogero. La processione, abbastanza partecipata, si è snodata per piazza Roma, viale Umberto I, via Vittorio Emanuele, piazza Garibaldi, via Lucchesi, via Rotabile Agrigento, piazza Crispi, via Diaz, piazza Marconi, poi il ritorno in viale Umberto I per concludersi in piazza Roma, dove il Santo è rientrato al Santuario gremito di fedeli.

