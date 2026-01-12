Riscoprire i tesori nascosti del territorio per trasformarli in un’opportunità di sviluppo turistico e gastronomico. È questo l’obiettivo del nuovo corso di riconoscimento delle erbe selvatiche commestibili che si terrà ad Aragona e nei territori limitrofi. ​L’iniziativa, nata dalla passione del naturalista e cultore del foraging Fabio Parla, vanta la docenza di uno dei massimi esperti della flora siciliana: il botanico Alfonso La Rosa. Il corso offrirà ai partecipanti le competenze scientifiche necessarie per identificare correttamente le specie eduli spontanee, immergendosi nella biodiversità unica della zona.

​Il progetto si avvale della prestigiosa collaborazione con Euroform Agrigento. Oltre alle sessioni sul campo, il percorso prevede momenti dedicati all’ideazione creativa di ricette e alla degustazione di piatti basati sulle essenze raccolte, esplorando le potenzialità organolettiche delle piante selvatiche.

​L’impatto dell’evento sul territorio sarà tangibile: al termine dei lavori verrà redatto un ricettario esclusivo che sarà donato ai ristoratori di Aragona. L’obiettivo è quello di arricchire l’offerta culinaria locale con piatti identitari e sostenibili, capaci di intercettare i nuovi flussi del turismo esperienziale e botanico. ​“Con questo progetto vogliamo dare voce alla terra – dichiara l’organizzatore Fabio Parla -. Grazie alla sapienza di Alfonso La Rosa e al talento di Euroform, trasformiamo una conoscenza antica in una risorsa moderna per tutta la comunità di Aragona”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp