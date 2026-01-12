Riscoprire i tesori nascosti del territorio per trasformarli in un’opportunità di sviluppo turistico e gastronomico. È questo l’obiettivo del nuovo corso di riconoscimento delle erbe selvatiche commestibili che si terrà ad Aragona e nei territori limitrofi. L’iniziativa, nata dalla passione del naturalista e cultore del foraging Fabio Parla, vanta la docenza di uno dei massimi esperti della flora siciliana: il botanico Alfonso La Rosa. Il corso offrirà ai partecipanti le competenze scientifiche necessarie per identificare correttamente le specie eduli spontanee, immergendosi nella biodiversità unica della zona.
Il progetto si avvale della prestigiosa collaborazione con Euroform Agrigento. Oltre alle sessioni sul campo, il percorso prevede momenti dedicati all’ideazione creativa di ricette e alla degustazione di piatti basati sulle essenze raccolte, esplorando le potenzialità organolettiche delle piante selvatiche.
L’impatto dell’evento sul territorio sarà tangibile: al termine dei lavori verrà redatto un ricettario esclusivo che sarà donato ai ristoratori di Aragona. L’obiettivo è quello di arricchire l’offerta culinaria locale con piatti identitari e sostenibili, capaci di intercettare i nuovi flussi del turismo esperienziale e botanico. “Con questo progetto vogliamo dare voce alla terra – dichiara l’organizzatore Fabio Parla -. Grazie alla sapienza di Alfonso La Rosa e al talento di Euroform, trasformiamo una conoscenza antica in una risorsa moderna per tutta la comunità di Aragona”.
