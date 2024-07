Alle 13 in punto San Calogero ha varcato il portone del Santuario per essere portato in processione a spalla dai potatori. Per la seconda domenica consecutiva, come da tradizione, migliaia di fedeli e devoti, nonostante il sole cocente, hanno atteso questo momento.

La mattinata era iniziata con la tradizionale Sagra del grano, la processione offertoriale alla quale prendono parte i portatori e i fedeli con gli ex voto, i prodotti della terra e di artigianato, seguiti dal corteo con i Tammurinara di Girgenti, la banda musicale, i carretti siciliani, i cavalli e le motoape bardate.

Dopo la Santa Messa il Santo più amato dagli agrigentini è stato portato in processione seguendo il tradizionale percorso della seconda domenica di festa. Anche oggi è stato possibile, in fermate prestabilite, salire sulla vara e baciare e abbracciare San Calogero.