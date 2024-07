Notte di fuoco in via Manzoni, nel quartiere del campo sportivo ad Agrigento. Un incendio ha divorato due autovetture. Alcuni scoppi hanno svegliato i residenti della zona che hanno subito girato la segnalazione al 112. A essere completamente avvolta dalle fiamme è stata una Fiat Punto in uso a un libero professionista cinquantatreenne. Il rogo si è esteso a una Fiat Cinquecento L intestata a un operatore ecologico.

In via Manzoni, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e i poliziotti della sezione Volanti della Questura. I primi hanno circoscritto e spento il fuoco. gli agenti si sono invece occupati delle indagini per stabilire cosa abbia effettivamente innescato la scintilla iniziale. Le cause sono in corso di accertamento. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo per fare piena luce sulla vicenda.