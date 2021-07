Pro loco: “Lapide in marmo del 1753 torni nella torre Carlo V”

La pro loco di Porto Empedocle chiede la restituzione della lapide in marmo risalente al 1753 e attualmente custodita all’ex collegio dei Filippini di Agrigento e rivenuta durante i lavori di sgombero nell’ex Chiesa Santa Sofia. Il presidente della pro loco, Paolo Savatteri, nella richiesta indirizzata al sindaco di Agrigento, Franco Micciché, a quello di Porto Empedocle, Ida Carmina, e alla soprintendenza afferma: “Dalla relazione storico- tecnica la lapide era collocata in una sala della torre , sul lato ponente, adibita a cappella. Chiediamo di valutare la giusta restituzione del bene museale al comune di Porto Empedocle per la ricollocazione nella torre Carlo V”.