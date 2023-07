Alla vigilia del raduno precampionato la Pro Favara presenta il suo nuovo logo. Il restyling è firmato dall’art director Salvatore Morgante.

“La creazione del nuovo logo per la squadra della Pro Favara rappresenta per me un tributo alle radici e alla città in cui sono cresciuto- dice Morgante-. Dopo tanti anni di significative collaborazioni sia a livello nazionale che internazionale, è un vero onore tornare alle origini e portare finalmente il mio contributo alla crescita sociale ed economica della mia città, utilizzando le competenze che negli anni ho sviluppato.

Auguro alla squadra della Pro Favara di indossare questo simbolo con fierezza, affrontando ogni sfida con determinazione e passione per ispirare e generare cambiamenti positivi nella nostra amatac città. Forza Pro Favara! “