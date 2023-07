Due persone hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica, lungo la strada statale 626 “della Valle del Salso” in territorio di Caltanissetta. Le vittime sono un giovane uomo e una donna.

Caltanissetta – A causa di un grave incidente avvenuto al km 3,000 della Strada Statale 626 “della Valle del Salso”, la circolazione è temporaneamente bloccata in entrambe le direzioni nel territorio comunale di Caltanissetta.

L’incidente, avvenuto tra due auto, ha purtroppo causato il decesso di due persone, lasciando la comunità locale colpita da una tragica perdita.

Per consentire le operazioni di ripristino della regolare circolazione e fare luce sulla dinamica dell’incidente, sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118 e la Polizia Stradale, che stanno lavorando per gestire la situazione e garantire la massima sicurezza sul luogo dell’accaduto.

Anas, la società del Polo infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ha comunicato l’accaduto e ha espresso il proprio cordoglio per le vittime dell’incidente. Contestualmente, ha voluto ricordare l’importanza della prevenzione per la sicurezza stradale con le campagne “Quando guidi, Guida e Basta”, che sottolinea l’attenzione e la responsabilità che deve essere posta alla guida, e “La strada non è un posacenere”, per ridurre il rischio di incendi causati da oggetti abbandonati o comportamenti imprudenti. Inoltre, Anas ha promosso la campagna contro l’abbandono degli animali sulle strade, #AmamieBasta, per sensibilizzare sull’importanza di proteggere la fauna locale e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Le autorità competenti stanno lavorando con impegno per consentire il ripristino della circolazione nel minor tempo possibile. Nel frattempo, si invitano gli automobilisti a prestare massima attenzione e, se possibile, a seguire i percorsi alternativi indicati per evitare disagi ulteriori. La comunità locale si stringe ai familiari delle vittime in questo momento di dolore e lutto, auspicando un rapido chiarimento delle cause dell’incidente e ulteriori misure di sicurezza per evitare situazioni simili in futuro.