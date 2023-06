La Pro Favara rinforza ulteriormente il reparto difensivo. Approda in gialloblu Alexandro Noto, difensore centrale, lo scorso anno in forza all’Akragas, contribuendo alla vittoria del campionato.

Il difensore, 1.85 di altezza, ha in carriera oltre 200 presenze in D e oltre 40 in Eccellenza, con le maglie del Sorrento, Pinerolo, Leonfortese, Nissa, Marsala, Noto, Ribera.

Di Redazione