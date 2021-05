Privatizzazione impianti sportivi San Leone, il comune: “Il bando è pronto”

“Gli impianti sportivi del lungomare hanno bisogno di qualcuno che li gestisca privatamente e se ne prenda cura. Impensabile nell’era dell’esternalizzazione che possa gestirli il Municipio”. Dal comune di Agrigento arriva la conferma sull’affidamento si provati degli impianti sportivi di San Leone. Tanti altri impianti cittadini, compreso il Palazzetto Nicosia e la Piscina sono gestiti da privati. “Inoltre – dice il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè – paghiamo una concessione demaniale che non possiamo più permetterci. Per questo stiamo mettendo a bando i campetti che saranno affidati al migliore offerente”. Il sindaco si è reso disponibile inoltre ad incontrare i ragazzi dell’associazione per pianificare un bando che tenga conto delle loro richieste.

Nell’era della pandemia e con le palestre chiuse in molti hanno preferito spostarsi all’area aperta per praticare attività sportiva. Nei giardini pubblici ad esempio si notano sempre più spesso “postazioni workout”, che prendono forma un po’ in tutte le città d’Italia. Oltre a Irene Strazzeri del comitato “Insieme per Gioco” anche il Panathlon di Agrigento dice “no” alla ventilata ipotesi della privatizzazione degli impianti sportivi del lungomare di San Leone. Il presidente del club Gerlando Amato afferma: “Ricordo che quella zona nacque come verde pubblico attrezzato quindi fruibile dai cittadini e in particolare dai giovani che, liberamente, possano esercitare la pratica sportiva”.