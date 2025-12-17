La sfida più attesa del girone d’andata si giocherà senza pubblico. Priolo–Akragas SLP, big match dell’ultima giornata del campionato di Promozione Girone D, si disputerà a porte chiuse a causa della inagibilità dell’impianto che ospiterà l’incontro.

Il match è in programma allo stadio “Simoncini” di Belvedere, nel Siracusano, con calcio d’inizio alle ore 14:30. Un’assenza pesante, quella del pubblico, per una gara che mette di fronte due delle protagoniste del torneo e che vale punti importanti in chiave classifica, ma che non intacca il peso tecnico e simbolico della sfida.

Proprio per non lasciare soli i tifosi biancazzurri in una giornata cruciale della stagione, l’Akragas SLP ha deciso di attivare un servizio di diretta streaming ufficiale, permettendo a sostenitori e appassionati di seguire la partita in tempo reale. La gara sarà trasmessa sul canale AkragasLive, raggiungibile sulla piattaforma Twitch, ormai punto di riferimento per le dirette del club.

Una scelta che conferma l’attenzione della società verso il proprio popolo, anche in un contesto logistico complicato e in una trasferta tutt’altro che semplice. Il campo neutro, l’orario pomeridiano e l’assenza del pubblico renderanno la partita ancora più carica di insidie, richiedendo massima concentrazione e maturità da parte del gruppo biancazzurro.

Priolo–Akragas SLP resta, comunque, un crocevia del campionato. Novanta minuti che chiudono il girone d’andata e che possono indirizzare il prosieguo della stagione. Anche senza spalti pieni, l’Akragas sa di poter contare sul sostegno dei propri tifosi, collegati da casa, pronti a spingere la squadra attraverso lo schermo.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp