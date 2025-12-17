Capodanno esclusivo per l’Akragas SLP

Capodanno esclusivo per l’Akragas SLP. A salutare il 2026 sarà una serata speciale, nel segno dell’eleganza e dell’appartenenza. Squadra, staff e società dell’Akragas SLP saluteranno l’anno che si conclude partecipando al veg­lione di Capodanno più esclusivo della costa agrigentina, ospitato al Madison di Realmonte, con una location d’eccezione affacciata sulla Scala dei Turchi.

Un appuntamento che unisce sport, territorio e immagine, in uno dei luoghi simbolo della costa agrigentina, scelto per vivere insieme l’attesa del nuovo anno. Sarà l’occasione per ritrovarsi fuori dal campo, condividere un momento di festa e brindare al futuro in un contesto suggestivo, capace di raccontare l’identità e l’ambizione del progetto biancazzurro.

Un modo diverso, ma fortemente simbolico, per chiudere l’anno: tutti insieme, con lo sguardo rivolto al mare e alla roccia bianca della Scala dei Turchi, pronti ad aprire un nuovo capitolo.

