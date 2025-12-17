Capodanno esclusivo per l’Akragas SLP
Capodanno esclusivo per l’Akragas SLP. A salutare il 2026 sarà una serata speciale, nel segno dell’eleganza e dell’appartenenza. Squadra, staff e società dell’Akragas SLP saluteranno l’anno che si conclude partecipando al veglione di Capodanno più esclusivo della costa agrigentina, ospitato al Madison di Realmonte, con una location d’eccezione affacciata sulla Scala dei Turchi.
Un appuntamento che unisce sport, territorio e immagine, in uno dei luoghi simbolo della costa agrigentina, scelto per vivere insieme l’attesa del nuovo anno. Sarà l’occasione per ritrovarsi fuori dal campo, condividere un momento di festa e brindare al futuro in un contesto suggestivo, capace di raccontare l’identità e l’ambizione del progetto biancazzurro.
Un modo diverso, ma fortemente simbolico, per chiudere l’anno: tutti insieme, con lo sguardo rivolto al mare e alla roccia bianca della Scala dei Turchi, pronti ad aprire un nuovo capitolo.
