Primo squillo del Ravanusa in Prima categoria

RAVANUSA. Prima vittoria in campionato per il Ravanusa calcio, allenato da Pietro Alotto. Nella terza giornata del torneo di Prima categoria, la formazione biancorossa ha battuto l’Atletico Gorgonia al termine di una gara molto combattuta e spigolosa, risolta da una rete del giovanissimo e promettente talento locale, Matteo Giarrana. Risultato finale di due a uno dei ravanusani: la prima rete era stata segnata da Carmelo Pio Catania.

“Abbiamo giocato una partita di qualità – ha commentato il tecnico Alotto – tenendo sempre palla a terra e costruendo il gioco dalle retrovie. Non era facile, abbiamo lottato tutti insieme e siamo rimasti compatti anche dopo avere subito il gol. Il nostro portiere non ha dovuto impegnarsi tanto, gli avversari si sono resi pericolosi solo con un paio di tiri.

Direi una vittoria strameritata”. Alotto mette in risalto come la squadra sappia soffrire. “Abbiamo mostrato qualità e lotta, avere una squadra così camaleontica è il sogno di ogni allenatore. Detto questo, ritengo che siamo ancora in credito perché contro il Mussomeli e l’Empedoclina avremmo meritato di raccogliere qualcosa in più”.