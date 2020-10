CALCIO PROMOZIONE: Il Raffadali si affida a Giovanni Falsone

RAFFADALI. Il presidente, Giacomo Lo Mascolo ha “richiamato” dopo 5 anni il tecnico campobellese che torna ad essere l’allenatore della squadra gialloverde che milita nel campionato regionale di Promozione, girone A.

Falsone sostituirà sulla panchina del Raffadali il dimissionario Carlo Novara.

Dopo cinque giornate la squadra si ritrova con zero punti in classifica ed una partita da recuperare, quella con il Villabate in programma domenica scorsa ma rinviata per un caso di positività al coronavirus di un tesserato del team palermitano.

Per Falsone, dunque un compito molto arduo, ma lui non è nuovo a sfide come queste. Qualche anno fa, infatti, prese in consegna una squadra, il Canicattì di Promozione e nel girone di ritorno la portò a disputare la finale playoff per l’accesso in Eccellenza. L’anno successivo, poi, sempre col Canicattì vinse il campionato di Promozione.

A Raffadali, Falsone ha vinto un campionato di Promozione ed il suo operato è ricordato con grande entusiasmo dai tifosi e dai dirigenti.

“Con Falsone siamo andati sul sicuro – dice il presidente Lo Mascolo – la situazione si era fatta pesante e un cambio di rotta era necessario. Ringrazio Novara per il lavoro fin qui svolto”. Con l’arrivo di Falsone la squadra cambierà totalmente volto in quanto diversi calciatori che si allenavano la sera non potranno allenarsi per motivi di lavoro in ore pomeridiane come predilige il nuovo allenatore. Sono andati via Milizia, Faija, Gaziano, Argento, Vella e Vaccaro. In entrata, al momento ci sono l’esterno sinistro Sebastian Ortugno, ex Akragas ed Empedoclina. La giovane mezzala, classe 2001, Medhi Lauria lo scorso anno nel Licata in serie D e poi in prestito al Canicattì e l’esterno argentino Augustin Cavalieri la scorsa stagione tesserato in una società ligure del campionato di Promozione. Per Falsone e Lo Mascolo, dunque una scommessa per risalire la china.

Domenica la squadra osserva un turno di riposo, dunque il tecnico avrà tempo per poter preparare la gara di recupero col Villabate in programma mercoledì prossimo, 28 ottobre alle 15 al comunale di Raffadali.