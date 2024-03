Continua la costante e periodica formazione del personale della polizia di Stato e dell’Amministrazione civile dell’Interno, fortemente voluta dal questore di Agrigento Tommaso Palumbo, nell’ambito dell’addestramento e aggiornamento professionale. In proposito, si è concluso il primo corso di “qualificazione e formazione in materia di addetto al primo soccorso ed assistenza medica di emergenza” destinato ai dipendenti della Questura, degli Uffici distaccati e delle specialità della polizia di Stato presenti nella provincia di Agrigento.

“L’addetto al primo soccorso – si legge in una nota della Questura – è una figura fondamentale per proteggere sia i lavoratori interni agli Uffici che tutti i cittadini, fornendo un appoggio fondamentale in attesa dell’arrivo dei soccorsi”. Il questore di Agrigento, nel consegnare gli attestati di frequenza, ha tenuto a ringraziare quanti hanno aderito alla realizzazione del significativo piano formativo in argomento, nell’ottica di una sinergica e fattiva professionalità.